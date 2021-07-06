شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يُعرِب عن قلقه من التوقف المحتمل للصندوق العربي للمعونة بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية أحمد أبو الغيط عن قلقه من التوقف المحتمل للصندوق عن القيام بالدور المنوط به، وذلك بسبب الصعوبات المالية التي تواجه الصندوق المتمثلة في عزوف الدول الأعضاء عن سداد إسهاماتها في موازنته، مُطالبًا أعضاء مجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية بِحَث دولهم على سرعة سداد إسهاماتهم في موازنة الصندوق. جاء ذلك خلال اجتماع الدورة العادية الـ (55) لمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية برئاسة أبو الغيط، التي اختتمت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وأوضح البيان الصادر في ختام الاجتماع أنه تم التأكيد على أهمية دور الصندوق كأداة فعّالة للعمل العربي - الأفريقي، وفي دعم الأهداف الإستراتيجية العليا التي تسعى الجامعة العربية ودُولها الأعضاء إلى تحقيقها مع أشقائها في أفريقيا، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد توسّعًا في العلاقات الأفريقية مع دول عديدة.