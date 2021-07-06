مسلحون خطفوا 140 تلميذا من مدرستهم الداخلية في شمال غرب نيجيريا

خطف مسلحون 140 تلميذا من مدرسة داخلية في شمال غرب نيجيريا، حسبما أعلن مسؤول في المدرسة اليوم، في عملية خطف جديدة تستهدف تلاميذ، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

وكثيرا ما تشن عصابات إجرامية هجمات على قرى بهدف نهبها وسرقة ماشية والقيام بعمليات خطف لقاء فدية، في شمال غرب ووسط نيجيريا، لكن منذ مطلع العام بدأت تلك العصابات تكثف هجماتها على مدارس وكليات.

وتسلق مسلحون سياجا لاقتحام ثانوية بيثيل في ولاية كادونا في ساعة مبكرة اليوم، وخطفوا غالبية التلاميذ وعددهم 165 من المدرسة الداخلية ليلا.

وقال الاستاذ في ثانوية بيثيل في ولاية كادونا إيمانويل بول لـ"وكالة الصحافة الفرنسية": "الخاطفين اقتادوا 140 تلميذا، هرب 25 تلميذا فقط. ليس لدينا أي فكرة عن المكان الذي أخذوا إليه".

وأكد المتحدث باسم شرطة كادونا محمد داليج الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة اليوم، من دون تحديد أي تفاصيل حول عدد التلاميذ المخطوفين.

وقال: "تقوم فرق من الشرطة بتعقب الخاطفين. ما زلنا نقوم بمهمة الإنقاذ".

والكلية أسستها الكنيسة المعمدانية في 1991 في قرية مرمارا في منطقة شيكون، قرب عاصمة الولاية كادونا.