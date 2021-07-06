رسميا.. لاعب عربي ضمن صفوف الـ 'بي إس جي'

وقدم بي إس جي عبر حسابه الرسمي على تويتر، حكيمي برسم صورة له تحمل علم المغرب وشعار النادي تحت عنوان "نقدر المواهب".

وكما كان متوفعا اجتاز أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب الفحص الطبي في نادي باريس سان جيرمان ليصبح لاعبا ضمن صفوف الفريق الفرنسي، في صفقة تمت مقابل 70 مليون يورو .



و سيحصل حكيمي على 8 مليون يورو سنويا لمدة خمسة مواسم.