مسؤولون أوروبيون يؤكدون أهمية ضم دول جديدة للاتحاد

وأقر رئيس وزراء سلوفينيا يانيس جانسا، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي في ستراسبورغ بعد مشاركتهم في جلسة علنية للبرلمان، بوجود معارضة من قبل دول كبرى مثل فرنسا لمزيد من التوسيع، مؤكدين على الأمر يتعلق برد استراتيجي على توسع "قوى أخرى محيطة لم تساهم إلا في زعزعة الاستقرار في الفضاء الأوروبي".وأشار رئيس وزراء سلوفينيا إلى أن بلاده ترى في التوسيع ضرورة لمساعدة أوروبا على النهوض بالتحديات الاستراتيجية القادمة من الخارج، حيث "ظهرت لدينا مؤخرا مشاكل في الرد على التهديدات الخارجية، إذ أن أوروبا تقلصت في السنوات الأخيرة في حين تمددت قوى أخرى"، على حد قوله.

وأعرب المسؤول السلوفيني عن تفهمه لتردد بعض مواطني وقيادات دول أوروبية أعضاء في الاتحاد عند الحديث عن إمكانية ضم ألبانيا ومقدونيا الشمالية، مؤكدا ضرورة فتح النقاش حول هذا الموضوع، مشيرا إلى ضرورة توفر الإرادة والقرار السياسيين لدى الدول المرشحة.