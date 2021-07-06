عمليات بغداد تطلق حملة تخص الشباب

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365 انها "تسعى ومن خلال وحداتها وبالتحديد جهدها الهندسي لإزالة كل المعوقات والكتل الكونكريتية التي تحيط بالأماكن الترفيهية التي يرتادها شبابنا في بغداد".

واضافت ان "الجهد الهندسي نفذ واجب رفع الكتل الكونكريتية وما يحيط بملعب منطقة الحارثية من اجل افتتاحه امام شريحة واسعة من شباب المنطقة والمناطق المحيطة بها"، موضحة ان "قيادة عمليات بغداد مستمرة بتنفيذ جهودها الأمنية والخدمية والإنسانية".