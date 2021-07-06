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في نشرة السومرية.. الكاتيوشا تستهدف البعثات والحكومة تعد بحل أزمة السكن

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بغداد - ياسين صفوان - = الحكومة تطلق موقعاً الكترونياً للتقديم على الأراضي،، والأولوية للفقراء وعوائل الشهداء.
= إسقاط طائرة مسيرة قرب السفارة الأمريكية،، والكاتيوشا تستهدف عين الاسد في الانبار.

= عشية الهجمات الصاروخية.. رئيس استخبارات الحرس الثوري يصل الى بغداد،، ووفد امني رفيع يتفقد المناطق الحدودية.


= القضاء يدعم انجاز عمليات التحقيق بالجرائم المالية،، وتعاون اممي مع العراق لاسترجاع الاموال المهربة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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