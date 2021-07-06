انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. الكاتيوشا تستهدف البعثات والحكومة تعد بحل أزمة السكن والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية