انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. الكاتيوشا تستهدف البعثات والحكومة تعد بحل أزمة السكن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الحكومة تطلق موقعاً الكترونياً للتقديم على الأراضي،، والأولوية للفقراء وعوائل الشهداء.
= إسقاط طائرة مسيرة قرب السفارة الأمريكية،، والكاتيوشا تستهدف عين الاسد في الانبار.
= عشية الهجمات الصاروخية.. رئيس استخبارات الحرس الثوري يصل الى بغداد،، ووفد امني رفيع يتفقد المناطق الحدودية.
= القضاء يدعم انجاز عمليات التحقيق بالجرائم المالية،، وتعاون اممي مع العراق لاسترجاع الاموال المهربة.
= عشية الهجمات الصاروخية.. رئيس استخبارات الحرس الثوري يصل الى بغداد،، ووفد امني رفيع يتفقد المناطق الحدودية.
= القضاء يدعم انجاز عمليات التحقيق بالجرائم المالية،، وتعاون اممي مع العراق لاسترجاع الاموال المهربة.