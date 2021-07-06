متحدث حكومي يؤكد معالجة مشكلة الكهرباء

وقال ناظم خلال المؤتمر الصحفي الإسبوعي، تابعته الخليج 365، "عالجنا مشكلة الكهرباء سريعاً والقوات الأمنية لاحقت مستهدفي أبراج الطاقة".

وأضاف، أنه "هناك طمأنة على تدفق الغاز الإيراني الذي سيبقي توليد الكهرباء جيداً".



وأشار إلى أن "الحكومة تعمل على مشاريع الربط الخليجي والخطين الأردني والتركي"، مشدداً على أن "الحكومة لديها رغبة بتصحيح مسار قطاع الكهرباء وبالإمكانات المتاحة".