انت الان تتابع خبر متحدث حكومي يؤكد معالجة مشكلة الكهرباء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، معالجة مشكلة الكهرباء، فيما أشار إلى العمل على مشاريع الربط الخليجي والخطين الأردني والتركي.
وقال ناظم خلال المؤتمر الصحفي الإسبوعي، تابعته الخليج 365، "عالجنا مشكلة الكهرباء سريعاً والقوات الأمنية لاحقت مستهدفي أبراج الطاقة".
وأضاف، أنه "هناك طمأنة على تدفق الغاز الإيراني الذي سيبقي توليد الكهرباء جيداً".
وأضاف، أنه "هناك طمأنة على تدفق الغاز الإيراني الذي سيبقي توليد الكهرباء جيداً".
وأشار إلى أن "الحكومة تعمل على مشاريع الربط الخليجي والخطين الأردني والتركي"، مشدداً على أن "الحكومة لديها رغبة بتصحيح مسار قطاع الكهرباء وبالإمكانات المتاحة".
وبين ناظم، أن "وكيل وزير الكهرباء طلب 50 مليار دينار للصيانة ومجلس الوزراء وافق على منح المبلغ".