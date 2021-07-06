شملت نحو 106 آلاف.. منظمة تعلن تقديم خدمات صحية مجانية بالعراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت منظمة إنسانية، الثلاثاء، عن تقديم خدماتها الصحية لنحو 106 ألف مواطن خلال شهر حزيران 2021، شملت مختلف الخدمات الصحية.

وقالت منظمة "داري" في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "منظمة داري قدمت خدماتها الصحية لـ(105810) مواطنا خلال شهر حزيران 2021، شملت الرعاية الصحية الأولية والنسائية والتوليد والطوارىء، فضلا عن الدعم النفسي والعلاج الطبيعي ولقاحات الأطفال وكوفيد ١٩".



وأضاف أنها "واصلت نشاطاتها المعتادة في جانب التوعية الطبية في مجالات مختلفة يتقدمها التوعية من فيروس كوفيد ١٩ وإعطاء اللقاحات في بعض مراكزها، فيما بدأت بغلق عدد من المراكز الصحية ووقف عمل عيادات متنقلة بسبب قلة التمويل".