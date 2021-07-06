فرنسا: مليشيات الحوثي تجند الأطفال وتعرقل عمل المنظمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، أن مليشيات الحوثي تتحدث عن الجانب الإنساني وتجند الأطفال وتعرقل عمل المنظمات في نفس الوقت.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن الحوثيين يرفضون مبادرات السلام ويتمسكون بالتطرف حتى الآن.

وشدد على أن "اتفاق الرياض في صالح الشعب اليمني ولا بد من تنفيذه بأسرع وقت".

ولفت السفير الفرنسي إلى أن "تلاعب الحوثيين بمسألة خزان صافر مستمر منذ عامين وهذا غير مقبول على الإطلاق".

وأشار إلى أن "هناك إجماع بين أعضاء مجلس الأمن على إنهاء الأزمة اليمنية".