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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منذ أكتوبر 2018. ارتفاع سعر برميل أوبك لأعلى مستوى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
سجل سعر خام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في تعاملات أمس الإثنين 75.71 دولاراً للبرميل، بارتفاع بنسبة 0.6% مقابل تعاملات يوم الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 30 من أكتوبر(تشرين الأول) 2018، حسبما أعلنت المنظمة النفطية من مقرها بفيينا اليوم الثلاثاء.
وهكذا واصل سعر خام أوبك ارتفاعه المسجل على مدار الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً وفقاً للمحللين بالتعافي القوي لاستهلاك المحروقات بفضل الانتعاش الاقتصادي عقب جائجة كوفيد-19.
وانضم لهذا العامل فشل أوبك وحلفائها، ومن بينهم روسيا، في الاتفاق على زيادة المعروض من "الذهب الأسود" للاستجابة لمعدلات الطلب المتنامية.