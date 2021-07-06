أرمينيا تتهم أذربيجان بإطلاق النار على جنودها ما أدى إلى اصابة أحدهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

اتهمت أرمينيا اليوم الثلاثاء أذربيجان بإطلاق النار على جنودها ما أدى إلى اصابة أحدهم، في أحدث اشتباك بين البلدين المتنازعين في منطقة القوقاز بعد الحرب التي جرت في ناغورني قره باغ العام الماضي.



أصيب جندي بجروح "طفيفة" في هذا الحادث الذي وقع بالقرب من قرية فيران شورجا، في مقاطعة جيغاركونيك (شرق)، بحسب رئيس الأركان الأرميني صمويل أساتريان.

تقع هذه المنطقة على حدود منطقة كالباجار التي استعادت القوات الأذربيجانية السيطرة عليها هذا الخريف بعد خضوعها لسيطرة أرمينيا لنحو ثلاثة عقود.

ونفت باكو، من جانبها، أي تورط لها. وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن "القوات الأذربيجانية لم تطلق النار ولم تقع أصابات في صفوف الجنود (الأذربيجانيين). ربما يكون الأمر متعلقاً بحادثة بين جنود أرمينيين".

اندلعت معارك بين أذربيجان وأرمينيا في سبتمبر (أيلول) العام الماضي في منطقة ناغورني قره باغ، وأودى النزاع بنحو 6 آلاف شخص على مدى 6 أسابيع.

وتوقف القتال بعد هدنة برعاية موسكو، تنازلت بموجبها يريفان عن مساحات من الأراضي التي كانت تسيطر عليها لعقود، بينها كالباجار.

وتصاعد التوتر عدة مرات في الأشهر الأخيرة بين البلدين، واتهمت يريفان القوات الأذربيجانية بمحاولة السيطرة على مناطق جديدة.

وفي مايو (أيار)، أسر 6 جنود أرمينيين على أيدي قوات من باكو، ونددت أذربيجان من جانبها بالنيران الأرمينية التي خلفت جريحاً.