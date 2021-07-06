شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إصدار قانون لـ"حقوق المسنين" خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن قانون حقوق المسنين على وشك الخروج، مضيفة أن راتب المحال إلى المعاش سيكون بنسبة من آخر راتب حصل عليه، وذلك خلال فترة زمنية من 5 إلى 7 سنوات أو أكثر قليلا حتى يتم الوصول إلى النسبة المستهدفة بواقع 80% من آخر راتب.

وأضافت الوزيرة، أن الدولة المصرية اهتمت خلال السنوات الماضية بتحقيق العدالة الاجتماعية التى شملت كثيرا من الفئات، موضحة أنه تم كذلك الاهتمام بالتشريعات ذات الصلة مثل قانون الضمان الاجتماعي وحماية النساء من التحرش، إلى جانب مجموعة سياسات خاصة بالإسكان والمشروعات الصغيرة وجميعا يصب في صالح الحماية الاجتماعية.

وتابعت:"ملايين الأسر تسفيد حاليا من الدعم بزيادة تتجاوز 200%، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لغير القادرين، والاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة، والفترة المقبلة ستشهد إصدار قانون لحماية المسنين والاستفادة من خبراتهم".

ولفتت كذلك إلى فض التشابك بين التأمينات والمعاشات ووزارة المالية بتوجيه من الرئيس السيسى، وأن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا كبيرا ورقمنة بما يعود بالفائدة على المشتركين.

جاء ذلك خلال ورشة نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تحت عنوان: "30 يونيو والجمهورية الجديدة"، بحضور وزراء التخطيط والأوقاف والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وكبار الكتاب والمفكرين والإعلاميين.