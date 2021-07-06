ارتفاع أسعار الذهب في العراق، اليوم الثلاثاء بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

ارتفعت أسعار الذهب في العراق، اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم نحو 85 ألفا و129 دينارا (58.25 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى 78 ألفا و35 دينارا (53.39 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في العراق نحو 63 ألفا و848 دينارا (43.69 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49 ألفا و659 دينارا (33.98 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 42 ألفا و564 دينارا (29.12 دولار).

ارتفع سعر الأوقية في العراق اليوم الثلاثاء، إلى 2 مليون و647 ألفا و507 دنانير (1812 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في العراق اليوم نحو 595 ألفا و916 دينارا (407.74 دولار).

ارتفعت أسعار الذهب 1%، اليوم الثلاثاء، بعد أن تخطت حاجز 1800 دولار، مدعومة مرة أخرى بضعف الدولار، إذ تتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يونيو/حزيران الماضي، لاستقاء مزيد من المؤشرات حول قرار السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1805.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0905 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 17 يونيو/حزيران الماضي عند 1808.91 دولار.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1805.20 دولار.

وقال لقمان أوتونوجا كبير محللي الأبحاث لدى إف.إكس.تي.إم "يبدو أن الذهب يستمد قوته من ضعف الدولار".

وأضاف أوتونوجا "بينما خففت بيانات الوظائف (الأسبوع الماضي) المختلطة إلى حد ما من مخاوف رفع أسعار الفائدة، قد تتجدد هذه المخاوف بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والبيانات الاقتصادية التي تشير إلى ارتفاع الضغوط التضخمية".

تراجع مؤشر الدولار 0.1%، ليزداد بعدا عن أعلى مستوى في 3 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.المروحة الدوارة والأطفال في الثلاجة.. صور ترصد أزمة كهرباء العراق