إندونيسيا تسجل حصيلة يومية قياسية للوفيات بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

سجّلت إندونيسيا، الثلاثاء، حصيلة يومية قياسية للوفيات بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19", بلغت 728 حالة.



وأعلنت الحكومة أنها ستتلقى الأكسجين الذي تحتاجه بشكل طارئ للمرضى من سنغافورة، فيما ترزح المستشفيات تحت وطأة موجة الوباء الأكثر فتكا حتى الآن.

وحذّرت جاكرتا من أنها تستعد لزيادة كبيرة في عدد الإصابات مدفوعة بتفشي متحورة دلتا الأكثر عدوى والتي قد تؤدي إلى تجاوز عدد الإصابات 50 ألف حالة يوميا.

وأعلنت السلطات، الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 31189 حالة فيما تجاوزت نسب انشغال مستشفيات العاصمة 90 في المئة بينما باتت أكثر من عشر منشآت صحية في سورابايا، ثاني كبرى مدن البلاد، ممتلئة تقريبا ولم تعد قادرة على استقبال مزيد من المرضى، وفق السلطات.

وتحدّثت الناطقة باسم مستشفى في سورابايا عن اكتظاظ وحدات العناية المركّزة ومعاناة الأطباء من الإنهاك فيما أصيب بعضهم بـ"كوفيد".

وقالت الناطقة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها: "لم تعد هناك غرف في المستشفى للمرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفّس.. كما امتلأت غرف العناية المركزة".

وأضافت: "نحن تحت ضغط هائل.. انهار العديد من الموظفين الصحيين لدينا من الإرهاق فيما أصيب بعضهم أيضا (بالفيروس).. نحاول العثور على متطوعين إذ أن العديد من الموظفين لم يعودوا في وضع يسمح لهم بالعمل".

وتوفي نحو ألف من العاملين في قطاع الصحة الإندونيسي جراء "كوفيد"، بينهم أكثر من عشرة تلقوا كامل جرعات اللقاحات.

واضطرت العائلات للبحث عن عبوات الأكسجين لمساعدة المرضى في المنازل، بينما تعمل السلطات جاهدة لفرض قيود جديدة لخفض عدد الإصابات والوفيات اليومية التي باتت تتجاوز بسبع مرّات معدل الوفيات اليومية الذي كان يسجّل قبل أقل من شهر.

وأعلنت جاكرتا، الثلاثاء، أنها ستتلقى نحو 10 آلاف جهاز مكثّف للأكسجين من سنغافورة، كما تتواصل السلطات مع دول بينها الصين للحصول على المساعدة.