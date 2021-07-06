دوقة كمبردج فـي عزل ذاتي بعد مخالطة

لندن ـ رويترز: دخلت كيت دوقة كمبردج وزوجة الأمير البريطاني وليام في عزل ذاتي وألغت ارتباطاتها بعد أن ثبتت إصابة شخص خالطته بكوفيدـ19، حسبما أفاد مكتبها.

وقال متحدث باسم قصر كينزنجتون “خالطت دوقة كمبردج في الأسبوع الماضي شخصا اتضح بعد ذلك بالفحص إصابته بكوفيدـ19”.

وأضاف “صاحبة السمو الملكي لا تشعر بأي أعراض لكنها تتبع كل الإرشادات الحكومية ذات الصلة ودخلت في عزل ذاتي في المنزل”.

وحضرت كيت، زوجة حفيد ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، عددا من الفعاليات الأسبوع الماضي كان أهمها بطولة ويمبلدون للتنس يوم الجمعة.

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