سد النهضة.. مصر تدافع عن "حق" الجامعة العربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دافع وزير الخارجية المصري سامح شكري عن حق الجامعة العربية في التدخل بملف سد النهضة.

شكري الذي أعلن موقف بلاده من نيويورك حيث يتأهب للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول السد الإثيوبي، كان يرد على استنكار أديس أبابا تدخل الجامعة.

وقال شكري إنه يحق لجامعة الدول العربية الإدلاء بدلوها في مسألة سد النهضة باعتبارها قضية تمس بلدين عضوين بها.

وكانت إثيوبيا قد أعربت عن احتجاجها لمجلس الأمن الدولي رفضا لما سمّته "تدخل" جامعة الدول العربية في ملف سد النهضة بعد إرسالها خطابا إلى الجهة نفسها.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن "أديس أبابا بعثت برسالة لمجلس الأمن ترفض فيه تدخل جامعة الدول العربية في ملف سد النهضة الإثيوبية".

وأضاف البيان أن الوزارة "وضحت في الرسالة بأن ما قامت به الجامعة العربية يعتبر غير المرغوب فيه من جانب جامعة الدول العربية في مسألة سد النهضة الإثيوبي بعد تقديم الجامعة خطابًا إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل في الأمر".

وأمس، تلقت القاهرة خطاباً رسمياً من وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، يفيد ببدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة.

وردت مصر على الخطوة الإثيوبية بخطاب ثانٍ ورسمي من وزير الري إلى نظيره الإثيوبي حيث أبلغه رفض القاهرة القاطع لهذا الإجراء الأحادي.

وتطالب مصر والسودان بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل أي عمل منفرد من إثيوبيا التي تسعى في المقابل لتهدئة مخاوف دولتي المصب، مؤكدة أن مشروعها تنموي ولن يضر بالدولتين بل سيعود بالنفع عليهما ولن يتنقص من حصتهما في المياه وأنها منفتحة على أي مفاوضات.