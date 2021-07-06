إعطاب آلية للتحالف الدولي غربي العراق في هجوم بعبوات ناسفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن رتلا لوجستيا للتحالف الدولي استهدف بعبوات ناسفة غربي العراق ما أدى على إعطاب آلية.

وقال المصدر في حديث لـ"الخليج 365"، إن "ثلاثة عبوات ناسفة انفجرت بالتزامن مستهدفة رتلاً لوجستياً تابعاً للتحالف الدولي خلال مروره بالقرب من منطقة الصقلاوية في محافظة الأنبار غربي العراق".

وأضاف المصدر أن "التفجيرات تسببت بإعطاب أحدى العجلات (الآليات) التابعة للرتل دون أن يسجل وقوع أي خسائر بشرية".

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف انفجار آخر رتلاً للتحالف الدولي خلال مروره على أطراف محافظة ذي قار عند تقاطع البطحاء، دون أن يوقع الحادث أي أضرار".

وكانت 3 طائرات مسيرة تحمل صواريخ ومتفجرات، هاجمت ليل أمس، الإثنين، قاعدة التوحيد العسكرية الثالثة التي تستضيف قوات أمريكية ومبنى سفارتها في المنطقة الرئاسية ببغداد، وسبقها هجوم بالصواريخ استهدف من اليوم ذاته، قاعدة عين الأسد غربي البلاد.

ومنذ أكثر من عام، تتصاعد الهجمات التي تستهدف أرتال التحالف الدولي والإمدادات اللوجستية، على الرغم من الإجراءات الآمنة التي تتخذها السلطات العراقية للحد من تلك الاعتداءات.

وتوجه أصابع الاتهام لمليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران، بتنفيذ تلك الهجمات، في إطار أوراق ضغط تستخدمها طهران ضد الولايات المتحدة عبر أذرعها في المنطقة.