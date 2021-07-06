العودة لبنغازي.. اليونان تلحق بإيطاليا وتعيد فتح قنصليتها شرق ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل عدد من الدول الأوروبية والعربية إعادة فتح قنصلياتها في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، بعد عودة الأمان لها على يد قوات الجيش الوطني.

وأعلنت بلدية بنغازي افتتاح القنصلية اليونانية رسميا بحي الفويهات في المدينة الواقعة بالشرق الليبي.

جاء ذلك عقب زيارة أداها وفد دبلوماسي يوناني إلى بلدية بنغازي برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية فرنك جانس رفقة ووكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وعضوين عن مجلس النواب اليوناني والسفير اليوناني لدى ليبيا والقنصل اليوناني في مدينة بنغازي.



وبحسب بيان بلدية بنغازي أنه تم خلال اللقاء مُناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المُشترك وأهمها افتتاح القُنصلية اليونانية في المدينة إضافة إلى التعاون في مجالات إعادة الأعمار والتبادل التجاري وعقد لقاءات مُشتركة بين رجال الأعمال اليونانيين والليبيين كما تم التطرق إلى تفعيل الخط الملاحي والجوي بعد استيفاء بعض المُتطلبات.

وبعد انتهاء الاجتماع تم التوجه إلى مقر القُنصلية اليونانية في مدينة بنغازي بحي الفويهات حيث تم افتتاح القُنصلية اليونانية رسمياً بحضور رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري ووكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون القُنصلية مراد محمد وعدد من رجال الأعمال والاقتصاديين بالمدينة والمُهتمين بالشأن العام.



وكانت اليونان قد أعلنت إغلاق سفارتها وسحب دبلوماسيتيها وموظفيها من العاصمة الليبية طرابلس مع تصاعد التوترات الأمنية في ليبيا عام 2014، وهو إجراء اتخذته أيضا العديد من العواصم الأوربية والعربية آنذاك.

وتشهد مدينة بنغازي افتتاح قنصليات لعدة دول عربية وغربية في الفترة القريبة القادمة، بعدما ذاقت ويلات الحروب، تغلغل في جسدها ورم الإرهاب عبر المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة.

واستطاع الجيش الليبي وقوات الشرطة القضاء على الجماعات الإرهابية، شرقي البلاد، عقب إطلاق "عملية الكرامة" 2014، وتطهيرها بالكامل وبسط الأمن والأمان بها مما شجع على عودة الدبلوماسيين إلى ثاني أكبر مدينة في ليبيا، والعاصمة المشتركة السابقة للبلاد حسب دستور استقلال البلاد العام 1951.

وشهر مايو الماضي، افتتحت إيطاليا قنصليتها في مدينة بنغازي وقامت بتعين القنصل العام "كارل باتوري" على رأسها، كما ناقشت مالطا استعداد بلدية بنغازي للتعاون التام بشأن فتح القُنصلية المالطية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الليبية والجهات الأمنية ذات العلاقة.

وأبريل الماضي زار وفد دبلوماسي مصر برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الليبية أحمد عبدالحميد مدينة بنغازي لمتابعة الإجراءات المُتعلقة بفتح القُنصلية المصرية بالمدينة في الفترة القريبة القادمة.