- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة شخص تعرض لاعتداء طعن في مطار دوسلدورف الألماني اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
أصيب شخص تعرض لاعتداء طعن في مطار دوسلدورف الألماني اليوم الثلاثاء.
وقالت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية أن الجاني فر ويُجرى البحث عنه من قبل قوات مشتركة من الشرطة الاتحادية والإقليمية.
وذكرت المتحدثة أن الجريمة وقعت داخل أو أمام صالة المغادرين، مضيفة أنه لم يتضح بعد الدافع وراء الجريمة.
وأضافت المتحدثة أن المصاب في طريقه إلى المستشفى.