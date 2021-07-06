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المملكة السعودية تسجل 1277 إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تسجل 1277 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الثلاثاء"، تسجيل 1277 حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 495309 حالة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1080 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 475448 حالة ولله الحمد.

 

وأكدت الوزارة تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7907 حالة وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11954 والحالات الحرجة 1363 حالة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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