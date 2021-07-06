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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل 1277 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الثلاثاء"، تسجيل 1277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 495309 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1080 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 475448 حالة ولله الحمد.
وأكدت الوزارة تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7907 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11954 والحالات الحرجة 1363 حالة.