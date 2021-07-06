المملكة السعودية تسجل 1277 إصابة جديدة بكورونا

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11954 والحالات الحرجة 1363 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7907 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1080 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 475448 حالة ولله الحمد.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الثلاثاء"، تسجيل 1277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 495309 حالة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية