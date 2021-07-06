دولة الإمارات الأولى عالميًا في توزيع الجرعات اليومية للقاحات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدثة باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات، أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالميًا في توزيع الجرعات اليومية للقاحات كورونا.



وأوضحت، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا، أن معدل توزيع الجرعات بلغ 158.24 جرعة لكل 100 شخص.

وأضافت أن دولة الإمارات تواجه جائحة "كوفيد-19" ببنية وطنية حيوية صلبة وقدرات بشرية قادرة على التعامل مع تداعيات هذه الأزمة وتخطيها.

وتابعت: "شهدنا في الأيام السابقة انخفاضا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في دولة الإمارات، وهذا يؤكد قدرة القطاع الصحي والجهات المعنية على السيطرة على انتشار الفيروس".