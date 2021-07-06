شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة التعليم بالنواب يتفقد المجمع التكنولوجى بالأميرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد برلمانى من اللجنة الفرعية، المنبثقة عن لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، اليوم الثلاثاء، مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالإميرية التابع لصندوق تطوير التعليم.

وشملت الجولة التفقدية كل من ورش القطع والتشكيل والخراطة وورش السيارات ومعامل الكهرباء ومعامل الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن معامل pcb (الوحات الإلكترونية المطبوعة) ومعمل آلات (طاقة الرياح) ومعمل pcl كما تفقد المجلس ورش تشغيل المكيانيكا وورش اللحام وورش أعمال الصاج.

واستفسر الوفد البرلماني عن إمكانية خريجى مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالإميرية، وما هي المناهج التعليم التي يتحصلها الطلاب، وايضا كيف يكتسبون المهارات.

وضم الوفد البرلماني كل من النائبة ليلي أبو إسماعيل رئيس اللجنة الفرعية، والنائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم والنائبة جيهان البيومي، والنائبة رشا كليب والنائبة صبورة السيد، والنائبة حنان يشار، والنائبة أميرة العادلي ،والنائبة نسرين عمر.