شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نعمل على تعزيز مشاركة مصر فى البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن دور الوزارة التنموي مرتبط بتحركات الدولة، ولدينا رؤية مرتبطة بأهداف الدولة الاستراتيجية، مضيفا:" فرحنا بمفهوم الجمهورية الجديدة، الذي أطلقه الرئيس، خاصة مع ما يتضمنه من انتصار بالانجازات خلال الفترة الماضية".

وأضاف وزير الرياضة أن قطاع الشباب بالوزارة عمل مع برنامج العمل الحكومي بهدف دعم المواطن وحماية الأمن القومي، ونركز كذلك على أهداف التنمية المستدامة ومنها الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، مستعرضا الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، ومنها تحسين النمط الصحي للمواطن، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وتعزيز مشاركة مصر في البطولات وتحسين قدرة مصر على استضافة الأحداث والبطولات العالمية، والتشجيع على العمل التطوعي.

وتابع :" 16 مليار حجم الاستثمارات والانشاءات التي قامت بها الوزارة، ونعمل على بث روح الانتماء والولاء، ونظمنا حوالي 5 آلاف برنامج شبابي".

بدأت منذ قليل، الورشة التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تحت عنوان :" 30 يونيو والجمهورية الجديدة"، بحضور وزراء التخطيط والأوقاف والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وكبار الكتاب والمفكرين والإعلاميين .

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، نظم من قبل جلسة حوارية مفتوحة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك فى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ فى ماسبيرو.