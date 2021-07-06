شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيمان الألفى تقترح الاستعانة بشباب المهندسين بلجان البت فى طلبات التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترحت النائبة إيمان الألفي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستعانة بشباب المهندسين في لجان البت في طلبات التصالح علي مخالفات البناء، لسرعة فحصها والبت فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.

وقالت النائبة إيمان الألفي، إنه لا بد أن يكون هناك حلول وعمل علي الأرض، لحل إشكاليات ملف التصالح في مخالفات البناء، متابعة: "الناس بتحب تشوف عمل وحلول علي الأرض، مفيش لجان بت في الطلبات وهناك بطئ".

وتابعت "الألفي": "يوجد اقتراح بالاستعانة بشباب وصغار المهندسين، ومنحهم شهادة خبرة لمدة سنة مقابل الانتهاء من فحص طلبات التصالح للبت فيها".

وأشارت النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أنه بالنسبة لطلبات التصالح في مخالفات البناء في المجتمعات العمرانية الجديدة، فإنه لابد من تخفيض السعر.