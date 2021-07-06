وزير الأوقاف: ما أنجزته الدولة في عهد الرئيس السيسي أشبه بالحلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ما أنجزته الدولة المصرية على أرض الواقع في سبع سنوات من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشبه بالحلم، وهو ما يشهد به القاصي والداني.

وأضاف خلال الندوة التي عقدت، الثلاثاء، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الجميع يشهد أن الرئيس السيسي رجل حكيم وشجاع، أنقذ وطنه من الإرهاب، وصارت مصر في عهده دولة ذات مكانة.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف، استطاعت تخليص المنابر من دعاة الفتنة والتطرف والإرهاب، وترفع راية التجديد، وتم تأليف وترجمة ونشر أكثر من (255) مؤلفا ومترجمًا في الفكر الوسطي المستنير، مؤكدًا أنه لا مكان للمتطرفين أو المتشددين على المنابر، وأن فهم صحيح الدين يسهم بقوة في بناء شخصية سوية.

وقال وزير الأوقاف:"نواجه التطرف لا التدين، والتسيب والانحراف سواء بسواء، ونعمل مع شركاء كثر داخليًّا وخارجيًّا على اجتثاث الفكر الإخواني ونشر الفكر الوسطي المستنير، مؤكدًا أن أهم أعمدة الدولة هي رئيسها وعلمها ونشيدها الوطني وجيشها وشرطتها وسائر مؤسساتها الوطنية.