إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق "المنصورة- دمياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين، إحداهما محملة بـ 5 أطنان من المبيدات الزراعية السائلة على طريق "المنصورة- دمياط"، بمحافظة الدقهلية أمام عزبة الحلواني بالطريق الشرقي بنطاق مركز المنصورة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق "المنصورة- دمياط الشرقي".

ونجم عن ذلك إصابة قائد السيارة الثانية ومرافقه، و7 من مستقلي السيارة الثانية بكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي.

جرى رفع أثار الحادث والتحفظ على السيارتين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14168 جنح مركز المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.