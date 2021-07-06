شعبة الجلود تتفق على شراكة مع العراق لتشغيل مدبغة ومصنع أحذية ببغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد مهران رئيس شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الشعبة اتفقت مع وزارة الصناعة العراقية على تشغيل مدبغة ومصنع للأحذية ببغداد.

وأض مهران، فإن هذه الاتفاقية جاءت أثناء زيارة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع ومعها عدد من المصنعين بمصر للعراق.

وغادرت القاهرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة متوجهة للعاصمة العراقية بغداد السبت الماضي على رأس وفد يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والعراق وبصفة خاصة في القطاعين التجاري والزراعي.

وبحثت جامع مع أعضاء اتحاد الصناعات العراقي سبل تعزيز الشراكة الصناعية بين القطاع الخاص بالبلدين، أثناء زيارتها.

وأضاف رئيس الشعبة، أنه الشعبة تدرس حاليا وضع جدوى لتكملة خطوط الإنتاج لتشغيل المدبغة والمصنع ببغداد، على أن تقدم الدراسة خلال الأسبوع المقبل للجانب العراقي.

وبحسب مهران، أن الشغبة تواصلت واتفقت مع عدد من العاملين بقطاع الجلود في العراق على إقامة مصنع للغراء الطبي والصناعي والغذائي، حتى لا يكون هناك أي مهدرات من مخلفات الجلود لكي يصب في المصلحة الاستثمارية للقطاع هناك.

وتحتل العراق المرتبة 25 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار في عدد 3500 مشروعاً، وذلك في قطاعات الخدمات والزراعة والصناعة والاستشارات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بحسب بيان وزراة الصناعة.