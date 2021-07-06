ضبط متهم جديد فى موقعة "طفاية الحريق" بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية متهم هارب في قضية مقتل وإصابة طالبتين خلال الاحتفال بعرس في قرية أتميدة بميت غمر بمحافظة الدقهلية، والمعروفة إعلاميًا بموقعة "طفاية الحريق"، وذلك خلال اختباءه بإحدى الشقق السكنية في شبرا الخيمة.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا بوصول كل من نور وليد عوض أحمد 17 عامًا، طالبة، وميادة إيهاب مصطفى 20 عامًا، طالبة، مقيمتين بقرية "أتميدة" دائرة المركز، مصابتين بكسر بقاع الجمجمة وارتشاح بالمخ.

بسؤال شاهدة الواقعة إيمان علي أحمد 20 عامًا، ربة منزل ووالد الأولى 41 عامًا، مدرس، ووالدة الثانية عبير عمر عمر 46 عامًا، مدرسة، ويقيمون بذات القرية قرروا أنه أثناء تواجد المصابتين بشرفة الطابق الأرضي بمنزل إحدى صديقاتهما بذات القرية، وحال مرور إحدى سيارات حفل عرس ولهو "السعيد. ع" 20 عامًا، نقاش، بطفاية حريق ابتهاجًا بحفل العرس، تطايرت الطفاية منه واصطدمت بالمذكورتين، ما أدى إلى حدوث إصابتهما، وفي وقت لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المصابة الثانية متأثرة بإصابتها.

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