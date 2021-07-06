وزير خارجية فرنسا يزور السعودية غدا

وقالت مصادر دبلوماسية في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن من بين تلك القضايا التحضير لزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض، بهدف تعزيز العلاقات العسكرية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى بحث الأزمة اللبنانية في ضوء تعثر تشكيل حكومة لبنانية، وسبل مساعدة لبنان لحل أزمته الاقتصادية ومستجدات مفاوضات الملف النووي الإيراني وجهود إنهاء الحرب في اليمن.
وكان بن فرحان عقد يوم الثلاثاء الماضي محادثات مع نظيريه الأمريكي أنتوني بلينكن، والفرنسي جون إيف لودريان، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ 20 في مدينة ماتيرا الإيطالية، وخصص اللقاء لمناقشة تطورات الوضع في لبنان.
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