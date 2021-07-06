العثور على حطام الطائرة المفقودة في روسيا

عثرت فرق البحث على حطام طائرة الركاب من طراز «إن-26» التي كان على متنها 28 شخصًا عندما اختفت في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، وفق ما أعلنت وكالة الطيران الروسية.

وأفادت وكالة الطيران فرانس برس، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، أن «عناصر الإنقاذ عثروا على حطام الطائرة. نظرًا للخصائص الجغرافية للموقع، فإن عمليات الإنقاذ صعبة»، مضيفة أنه تم العثور على الركام على الساحل المطل على المحيط الهادئ في المنطقة.

وكانت الطائرة متوجهة من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، أكبر مدن كامتشاتكا، إلى بلدة بالانا عندما فقد الاتصال بها ولم تهبط بحسب برنامجها، حسبما أعلنت المتحدثة باسم مكتب النائب العام لشؤون النقل فالنتينا غلازوفا في وقت سابق الثلاثاء.

وأشار مسؤولون إلى أن الاتصال بالطائرة فقد في منطقة على بعد تسعة كيلومترات عن مطار بالانا وقبل عشر دقائق من الموعد المقرر لهبوطها. وأرسلت مروحيات وطائرات تجري دوريات فوق البحر وعدة سفن للمشاركة في عمليات البحث التي تركّزت على بحر أوخوتسك.