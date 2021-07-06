وأفادت وكالة الطيران فرانس برس، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، أن «عناصر الإنقاذ عثروا على حطام الطائرة. نظرًا للخصائص الجغرافية للموقع، فإن عمليات الإنقاذ صعبة»، مضيفة أنه تم العثور على الركام على الساحل المطل على المحيط الهادئ في المنطقة.
وكانت الطائرة متوجهة من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، أكبر مدن كامتشاتكا، إلى بلدة بالانا عندما فقد الاتصال بها ولم تهبط بحسب برنامجها، حسبما أعلنت المتحدثة باسم مكتب النائب العام لشؤون النقل فالنتينا غلازوفا في وقت سابق الثلاثاء.
وأشار مسؤولون إلى أن الاتصال بالطائرة فقد في منطقة على بعد تسعة كيلومترات عن مطار بالانا وقبل عشر دقائق من الموعد المقرر لهبوطها. وأرسلت مروحيات وطائرات تجري دوريات فوق البحر وعدة سفن للمشاركة في عمليات البحث التي تركّزت على بحر أوخوتسك.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على حطام الطائرة المفقودة في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.