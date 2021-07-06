للمرة الأولى.. حاملة مقاتلات تعبر قناة السويس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

نقلت صحيفة “صدى البلد” عن وسائل إعلام مصرية، ان حاملة الطائرات البريطانية، HMS QUEEN ELIZABETH عبرت قناة السويس للمرة.

وكشفت مصادر ملاحية مطلعة، عبور حاملة الطائرات البريطانية المجري الملاحي لقناة السويس، ضمن مجموعة سفن لحلف الناتو، تضم سفنا هولندية وأمريكية.

أضافت المصادر أن الحاملة البريطانية دخلت الخدمة في 2017 وتتسع لعدد 60 طائرة حربية.

واتخذت قناة السويس، التدابير اللازمة للعبور الآمن لحاملة الطائرات البريطانية، المجري الملاحي.