للمرة الأولى.. حاملة مقاتلات تعبر قناة السويس

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين
قناة السويس
نقلت صحيفة “صدى البلد” عن وسائل إعلام مصرية، ان حاملة الطائرات البريطانية، HMS QUEEN ELIZABETH عبرت قناة السويس للمرة.
وكشفت مصادر ملاحية مطلعة، عبور حاملة الطائرات البريطانية المجري الملاحي لقناة السويس، ضمن مجموعة سفن لحلف الناتو، تضم سفنا هولندية وأمريكية.
أضافت المصادر أن الحاملة البريطانية دخلت الخدمة في 2017 وتتسع لعدد 60 طائرة حربية.
واتخذت قناة السويس، التدابير اللازمة للعبور الآمن لحاملة الطائرات البريطانية، المجري الملاحي.