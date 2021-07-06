السفينة المحتجزة في قناة السويس تستعد لمغادرة مصر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

ذكرت “اليوم السابع” ان رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية عمر القاضي، وافق رسميا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، برفع الحجز التحفظي، عن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN.

ووفقا للقرار ستتمكن السفينة من مغادرة قناة السويس واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا غدا.

وتقدم محامي هيئة قناة السويس، “بطلب إلى المستشار عمر القاضى، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لرفع الحجز، من أجل إصدار قرار برفع الحجر على السفينة، وهو ما وافق عليه رئيس المحكمة، ومن المقرر الذهاب لمكان التحفظ على السفينة في منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد، والصعود على السفينة، بصحبة الإدارة القانونية بهيئة قناة السويس، لرفع الحجز على السفينة وإخطار ربان السفينة والطاقم المتواجد عليها، حتى يتثنى لهم، استكمال رحلتهم غدا الأربعاء”.

وأنهت هيئة قناة السويس، إجراءات مغادرة السفينة البنمية “إيفرجيفن”، والمتحفظ عليها بمنطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحى للقناة، بالقرب من مدينة فايد بالإسماعيلية، استعدادًا لاستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا.

ومن المقرر أن تغادر السفينة البنمية، غدا الأربعاء، ترافقها قاطرتان، ويقوم بإرشادها اثنان من كبار المرشدين، خلال رحلتها بالمجرى الملاحى لقناة السويس.

وكانت سفينة الحاويات البنمية، وهي من أكبر سفن الحاويات فى العالم، قد ظلت جانحة لمدة 6 أيام فى قناة السويس بداية من يوم 23 مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحى الحيوى للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وطالبت قناة السويس فى البداية بتعويض يتجاوز 900 مليون دولار قبل أن تخفضه إلى نحو 550 مليونا.

وعرضت في المقابل الشركة المالكة للناقلة وشركات التأمين على السفينة 150 مليون دولار، ولم يتم الكشف عن قيمة التسوية النهائية.