فلسطين.. تسجيل 29 إصابة جديدة بسلالة دلتا

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء تسجيل 29إصابة جديدة بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية.



وأضافت الوزيرة في بيان صحافي أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة "بعد إجراء الفحص الخاص بالطفرة لمجموعة من العينات الإيجابية التي تم جمعها من مختلف محافظات الضفة الغربية، ما يرفع مجمل الإصابات المكتشفة إلى 49 إصابة".

وتابعت قائلة :"الإصابات المكتشفة توزعت في محافظات الخليل ونابلس وطولكرم وجنين وسلفيت وأريحا".

وأضافت في بيان منفصل أنه تم اليوم تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها 96 حالة في قطاع غزة إضافة إلى حالتي وفاة في القطاع.

ودعت الوزيرة المواطنين "لسرعة التسجيل في المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد تلقي لقاح كورونا".

وأضافت "فيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 527888 بينهم 379591 تلقوا الجرعتين من اللقاح".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أنه تم تسجيل 343515 إصابة بفيروس كورونا إجمالاً منذ انتشاره في مارس (آذار) العام الماضي تعافى منها 337519 فيما بلغ عدد الوفيات 3842.