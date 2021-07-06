اخبار العالم

بريطانيا.. 53 % زيادة إصابات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. 53 % زيادة إصابات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

أظهرت بيانات حكومية الاثنين أن بريطانيا سجلت 27334 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو ما يعني أن الإصابات بين 29 يونيو (حزيران)، والخامس من يوليو (تموز) زادت بأكثر من 53% بالمقارنة بالأيام السبعة السابقة لها.

 

وسجلت بريطانيا أيضاً وفاة تسعة مرضى آخرين في غضون 28 يوماً من ثبوت إصابتهم بكوفيد-19.

 

وبلغ إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح بحلول أمس الأحد 45.35 مليون في حين تلقى 33.73 مليون الجرعتين.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا