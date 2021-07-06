انت الان تتابع خبر دولة مجاورة تسجل أكثر من 16 ألف إصابة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن 146 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 84 الفا و95 شخصا.
وفي بيانها الصادر اليوم الثلاثاء حول اخر الاحصائيات المتعلقة بتفشي وباء كورونا في ايران، سجلت وزارة الصحة 16 الفا و80 اصابة جديدة، منذ امس الاثنين لغاية اليوم الثلاثاء، وزيادة عدد المصابين الى 3 ملايين و286 الفا و920 شخصا.
كما اشار البيان، الى تعافي مليونين و953 الفا و586 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا في ايران لحد الان؛ بينما يرقد 3 الاف و296 شخصا داخل مراكز العناية المشددة لدى المستشفيات والمراكز العلاجية في انحاء البلاد.
كما اشار البيان، الى تعافي مليونين و953 الفا و586 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا في ايران لحد الان؛ بينما يرقد 3 الاف و296 شخصا داخل مراكز العناية المشددة لدى المستشفيات والمراكز العلاجية في انحاء البلاد.