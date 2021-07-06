بعد تعرضه لعمل 'تخريبي'.. إعادة خط كهرباء القيارة - كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن تمكن ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية من اعادة الخط الناقل (القيارة - كركوك) جهد٤٠٠ ك.ف الى الخدمة، الذي تعرض لعمل تخريبي في محافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الملاكات الهندسية والفنية في قسم الخطوط التابع لفرع كهرباء نينوى، تمكنت من اعادة خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (القيارة - كركوك) جهد٤٠٠ ك.ف الى العمل وبوقت قياسي".



يشار إلى أن الخط المذكور، طالته ايادي الخبث والإرهاب بعمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب بتضرر الابراج المرقمة (١٤٩، ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٥٢، ١٥٣) تحديداً في منطقة تلول الباج بالقرب من قضاء الشرقاط، مما ادى الى تحديد احمال المنظومة في المحافظة وضعف في ساعات التجهيز والاستقرارية، وفق بيان الوزارة.

