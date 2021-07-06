خبراء المكافحة يعالجون عشرات قنابر الهاون في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الثلاثاء، عن عشرات قنابر الهاون من مخلفات الإرهاب في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يفيد بوجود اجسام غريبة في منطقة الجغيفي قضاء الفلوجة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد الكشف تم معالجة ورفع ( 57 ) قنبرة هاون مختلفة العيارات مع مقذوفات حربية".



وأضافت، أنه "تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

