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انت الان تتابع خبر إصابات كورونا تواصل تسجيل طفرات قياسية.. إليكم الموقف الوبائي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها سجلت 8818 إصابة جديدة، و 5998 حالة شفاء، و 31 وفاة بالفيروس".
وأشارت إلى "تلقي 35860 شخصاً للقاح كورونا في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأشارت إلى "تلقي 35860 شخصاً للقاح كورونا في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية".