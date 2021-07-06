إصابات كورونا تواصل تسجيل طفرات قياسية.. إليكم الموقف الوبائي

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها سجلت 8818 إصابة جديدة، و 5998 حالة شفاء، و 31 وفاة بالفيروس".

وأشارت إلى "تلقي 35860 شخصاً للقاح كورونا في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية".

