المفوضية تحذف 44 ألف شخصاً من سجل الناخبين.. وتبين السبب

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن حذف 44 الف شخص متوفٍ من سجل الناخبين.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، ان "مفوضية الانتخابات قامت بتنسيق عملها مع وزارة الصحة والبيئة ومع دائرة البطاقة التموينية في وزارة التجارة ، خلال فترة تحديث سجل الناخبين".



وأضافت ان "فترة تحديث سجلات الناخبين تجاوزت 100 يوم وتم خلالها استقبال عدد كبير من الناخبين الذين بلغوا وحدثوا بوجود حالات وفاة حيث قامت المفوضية بعد ذلك بحذف ما يقارب من 44 الف ناخب متوف من سجل الناخبين العام".

