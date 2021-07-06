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بريطانيا.. 53 % زيادة إصابات كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا.. 53 % زيادة إصابات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات حكومية الاثنين أن بريطانيا سجلت 27334 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو ما يعني أن الإصابات بين 29 يونيو (حزيران)، والخامس من يوليو (تموز) زادت بأكثر من 53% بالمقارنة بالأيام السبعة السابقة لها.

 

وسجلت بريطانيا أيضاً وفاة تسعة مرضى آخرين في غضون 28 يوماً من ثبوت إصابتهم بكوفيد-19.

 

وبلغ إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح بحلول أمس الأحد 45.35 مليون في حين تلقى 33.73 مليون الجرعتين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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