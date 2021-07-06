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146 وفاة وأكثر من 16 ألف إصابة بكورونا بإيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 146 حالة وفاة و16080 إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد أرتفع إلى نحو 3 ملايين و 286 ألف حالة.

 

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية أرتفع إلى 85095.

 

وذكرت أن 3296 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و 953 ألف حالة، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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