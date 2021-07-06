شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مجلس الشيوخ بختام دور الانعقاد الأول: وافق على 11 قانون بـ24 جلسة فى 43 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حصاد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس، أن المجلس عقد 21 جلسة عامة امتدت إلى أكثر من 43 ساعة و35 دقيقة، وبلغ عدد المتحدثين 419 نائبا، وعدد المداخلات 223 مداخلة.

وحرص المجلس على ممارسة اختصاصه التشريعى المحدد فى الدستور من خلال إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى أحيلت له، ونظر المجلس 12 مشروع قانون، حيث تمت الموافقة على 11 مشروع قانون، ورفض مشروع قانون واحد أحيلت له.

ومن أهم ما أقره المجلس من مشروعات قوانين، ما يلى...

1- مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

2- مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث

3- مشروع قانون بتعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقطن

4- قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى

5- تعديل قانون التعليم والذى كان يهدف لتعديل نظام الثانوية العامة ورفضه المجلس انحيازا للأسر المصرية والطلاب حتى لا يتم إضافة أعمال على الطلبة

6- مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى

7- مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين

8- مشروع قانون باصدار قانون الصكوك السيادية

9- مشروع قانون المالية الموحد

10- قانون انشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

11- تعديل قانون الاشخاص ذوى الاعاقة بتشديد عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة

12- قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22