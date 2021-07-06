شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأهرام للدراسات: مصر نجحت فى تحويل سد النهضة إلى قضية رأى عام عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد فايز، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الدبلوماسية المصرية نجحت في تحويل قضية سد النهضة لقضية رأي عام عالمي، متهما إثيوبيا بمخالفة المعاهدات والاتفاقيات وأدبيات القانون الدولى.

ودعا مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، في مداخلة لقناة إكسترا نيوز، المجتمع الدولى إلى الانتباه لمحاولات إثيوبيا لأنه ينعكس على استقرار القانون الدولى فيما يتعلق بهذا المجال، مشددا على أن نهر النيل ليس قضية داخلية في إثيوبيا، ولكنه نهر دولى وهناك حقوق مكتسبة تاريخيا ومستندة إلى قانون واتفاقيات دولية كان يجب أن تكون هي الحاكمة لدى صانع القرار الإثيوبي وليس الحسابات الأوضاع داخلية.