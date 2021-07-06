شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يعلن الموافقة على فض دور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الموافقة على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول فى الموعد الذى سيصدر به قرار من الرئيس.

وقال عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن الفقرة الأخيرة من المادة 158 من اللائحة الداخلية تقضى بأن يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وأضاف عبد الرازق، أن المجلس فى جلسته المنعقدة يوم 14 يونيو الماضى قد وافق على مشروعات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2021/2022.

وفى ختام الجلسةـ تمني رئيس مجلس الشيوخ خالص التوفيق والنجاح لجميع أعضاء المجلس فيما هو قادم.

وتقضى المادة 158 بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لايسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.