شكرا لقرائتكم خبر عن 262 اجتماعا للجان النوعية لمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الأول بواقع 478 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حصاد مجلس الشيوخ عن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن تميز الدور الأول بنشاط مكثف ودؤوب للجان النوعية بالمجلس رغم ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حيث عقدت نحو 262 اجتماعا بزمن قدرة نحو 478 ساعة عمل من المناقشات فى الموضوعات المحالة للجان والواردة باختصاصاتها في اللائحة الداخلية للمجلس.

ولفت تقرير الحصاد إلى أن دور الانعقاد الأول شهد تشكيل لجنة خاصة من المستشار رئيس المجلس ووكيلي المجس، و27 من الأعضاء لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وعقدت 6 اجتماعات استغرقت 27 ساعة دارت خلالها العديد من المناقشات للوصول إلى افضل الصيغ القانونية، وناقش المجلس مشروع اللائحة التي بلغ موادها 929 مادة ووافق عليها نهائيا وصدر بشأنها القانون رقم 2 لسنة 22021.

وأشار التقرير البرلمانى إلى انعقاد اللجنة العامة للمجلس في شهر مايو الماضي، وذلك لترشيح أعضاء لجنة القيم لدور الانقعاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول.

وألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة بمناسبة انتهاء الدور الأول من الفصل التشريعي الأول المجلس أكد خلاله علي ما بذله المجلس دون كلل أو ملل من جهد تشريعي فى مناقشة عدد من مشروعات القوانين والتي شكلت في مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص.من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع.