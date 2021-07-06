شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية يهنئ مجلس الشيوخ بانتهاء دور الانعقاد: أدى دوره وفقا للدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بانتهاء الدور الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ بنجاح، مضيفا: "اتطلع للقائكم فى أول انعقاد قادم".

وأضاف وزير شئؤن المجالس النيابية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "كانت سعادة غامرة وشرف عظيم أن تتاح لى فرصة تمثيل الحكومة بالمجلس في أولى فصوله التشريعية وبعد انقضاء دوره التشريعي الأول لأشهد جهودكم الحثيثة المقدرة وما قدمتموه من عظيم الجهد، وبذلتموه من ثمين الوقت ليضلع المجلس بالدور الذي أوكله له الدستوراستجابة للإرادة الشعبية التي أفصح الاستفتاء المجرى على الدستور عنها ايمانًا بقدرة شيوخ هذه الأمة على المشاركة في رسم سياساتها والإسهام الإيجابي في مقدراتها وثقة من الشعب في نوابه فى أن يعبروا عنه بثقة ونزاهة فى مرحلة بالغة الأهمية وشديدة الحساسية من تاريخ هذا الوطن الغالي وتاريخ شعبه الأبي العظيم".

وتابع قائلا، "لطالما سعدنا بالحديث إلى منصة رئيس المجلس ،التي تشرفت بأن يتراسها شيخ جليل من شيوخ القضاء،وعلم من أعلام الدستور والقانون فأدار جلساتِ المجلسِ ،بحكمةٍ بالغةٍ ومهارةٍ رفيعةٍ مضيفا كما سعدنا دائمًا بمداخلات وأراء النواب التي استهدفت صالحَ الوطنِ والمواطنِ ،وهو الهدف والغاية التي تجمعنا".

واشاد الوزير بالأداء الراقي لمكتب المجلس والوكيلين وهما، الوكيل الأول المستشار بهاء أبو شقة والوكيلة فيبي فوزى، اللذين كانا خير عون لنا جميعًا، وقدوة لما يجب أن يكون عليه نائب الشعب، وثمن أيضًا الدور المتميز الذى يقوم به، رؤساء الهيئات البرلمانية وبأداء المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ.