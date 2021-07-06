شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يثمن التعاون بين مجلس النواب والحكومة لدعم مسيرة العمل التشريعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء وبمناسبة نهاية الدور الأول من الفصل التشريعي الأول، عدد من الرسائل إلي مجلس النواب والحكومة حيث تقدم بالتقدير والامتنان لمجلس النواب رئيسًا وأعضاءً وأمانةً عامة، مثمنا التعاون البناء بين غرفتي البرلمان من أجل دعم مسيرة العمل التشريعي فى ظل إطار دستوري حصين.

كما ثمن عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلي أنه بذل بالتعاون مع جميع أعضاء الحكومة جهودًا صادقة وبالأخص المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية فكان له الدور البارز فى التنسيق بين المجلس والحكومة، فلم تدخر الحكومة جهداً بالحضور أمام اللجان النوعية بالمجلس وكذلك أمام الجلسات العامة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الشيوخ إن ما أنجزه المجلس من عمل فيظل ما أتيح له من وقت لا يكتمل دون الإشادة بالجهد الكبير والعمل الجاد المخلص من قبل الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها المستشار محمود عتمان – الأمين العام للمجلس.

كما تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بخالص الشكر والتقدير لأجهزة الإعلام على دورها المحوري فى نقل فعاليات الممارسة البرلمانية داخل المجلس بمهنية وصدق.

أيضا تقدم "عبد الرازق" بالشكر لضباط وأفراد الإدارة العامة لشرطة مجلسي النواب والشيوخ لإخلاصهم وتفانيهم فى أداء واجبهم.