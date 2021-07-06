شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يقر بإلزام إخطار الأجهزة الرقابية بما يقع من اختلاس يوم اكتشافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة 62 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، بما يقضى بالتزام الجهات الإدارية بإخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد يوم اكتشافها.

وتفيد المادة 62 حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ، بأن تلتزم الجهات الإدارية بإخطار الوزارة ( المالية) والجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية المعنية بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإهمال والإتلاف والتعدى على أملاكها وما فى حكمها يوم الكتشافها وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التى يتم إتباعها في هذه الحالات.

ويأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في مكينة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار هذا القانون في سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلي اتفاقه مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.