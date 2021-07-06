شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة الشيوخ": ارتفاع الصادرات الزراعية ترجمة لجودة الحاصلات وسلامة الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن ما حققته وزارة الزراعة من ارتفاع كبير فى حجم الصادرات الزراعية المصرية وصل إلى 4 مليون و17 ألف و902 طن من المنتجات الزراعية وهو إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 29 يونيو 2021 دليل قاطع على الجودة العالمية التي أصبحت تتميز بها المنتجات الزراعية المصرية وسلامة الإجراءات التي تتخذ في تتبع هذه المنتجات والرقابة عليها.

وأضاف الجبلى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن نجاح مصر فى تحقيق هذا الانجاز الكبير فى الصادرات الزراعية جاء بفضل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بملف الصادرات المصرية بصفة عامة والصادرات الزراعية بصفة خاصة، مؤكداً أن هناك تنسيقاً كبيراً وتعاوناً على اعلى مستوى بين جميع الوزراء بالحكومة لتنمية وزيادة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف دول العالم.

وأكد الجبلى، أنه بفضل الجهود في التنسيق أصبحت المنتجات الزراعية المصرية حاليا ولأول مرة فى تاريخ مصر تغزو أسواق أكثر من 160 دولة، وأن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 722 ألف 115 طن بالإضافة إلي تصدير 619 ألف 7627 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 405 ألف و287 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 151 ألف و471 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 111 ألف و 481 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 21 الف و 968 طن، موجها التحية للحكومة لما حققه قطاع الزراعة من إنجازات كبيرة وملموسة رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على القطاع الزراعي بمختلف دول العالم.