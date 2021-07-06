شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة التعليم بـ"النواب" يتفقد جامعة القاهرة التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل وفد برلماني من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، إلى جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية لتفقد تجربة التعليم التكنولوجي.

وضم الوفد كل من النائبة ليلي ابو اسماعيل رئيس اللجنة الفرعية، والنائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم والنائبة جيهان البيومي، والنائية رشا كليب والنائبة صبورة السيد، والنائبة حنان يشار، والنائبة أميرة العادلي ،والنائبة نسرين عمر.

وعرض المسئولين بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، الذين كانوا في استقبال الوفد البرلماني، حجم الأعمال التي تمت داخل الجامعة، بالإضافة لآلية تدريب الطلاب علي الطاقة المتجددة، مؤكدين أن هذه الجامعات ستخرج دفعات من الطلاب يتمتعون بمهارات يحتاجها السوق المصري في القطاع التكنولوجي.

يٌشار إلى أن جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية هي جامعة أنشئت لتلبية احتياجات الأسواق المصرية من الموارد البشرية اللازمة للخطط الفنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.